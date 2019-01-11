За полгода более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии сели за руль

Эр-Рияд, , 02:36 — REGNUM С момента вступления в силу королевского указа в Саудовской Аравии, разрешающего женщинам получать водительские удостоверения, этим правом воспользовались более 40 тысяч женщин королевства, сообщает Saudi Gazette.

«Мы планируем открыть 14 автошкол для женщин в разных регионах страны, чтобы ускорить процедуру получения водительских прав. Мы уже открыли 22 центра по замене водительских удостоверений международного образца», — заявил глава департамента транспорта Муххамад аль-Бассами.

Он отметил, что с 24 июня — даты вступления в силу королевского указа — было выдано свыше 40 тысяч водительских удостоверений женщинам.

Напомним, 24 июня в Саудовской Аравии был снят многолетний запрет на право управлять автомобилем лицам женского пола. Этот акт является частью плана модернизации королевства, предложенный наследным принцем Мохахмедом бин Салманом. В первый день после отмены запрета заявку на получение водительского удостоверения подали около 120 тысяч женщин королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на телевидении Саудовской Аравии впервые появилась женщина-телеведущий. Отмечается, что Виам аль-Дахил будет вести новостной выпуск совместно с мужчиной. Ранее она работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia.

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