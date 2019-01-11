В Индии пышно похоронили крокодила-старожила

Нью-Дели, , 02:19 — REGNUM В индийской деревне на похороны крокодила по имени Гангарам пришли около 500 человек, сообщает газета Hindustan Times.

По данным местного лесничества, возраст крокодила составляет около 130 лет. Рептилия умерла от старости. Отмечается, что местные жители организовали для крокодила пышные похороны: мертвую рептилию торжественно доставили к могиле на тракторе, украшенном гирляндами и цветами.

Как отмечают местные жители, при жизни крокодил отличался добротой и не нападал на людей, а в пищу употреблял рис и бобы. Глава поселения подчеркнул, что на могиле крокодила планируется возвести памятник.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2018 года в Австралии в возрасте 12 лет умер известный в интернете кенгуру Роджер по прозвищу «Шварцнеггер». Кенгуру запомнился публике своими крупными размерами и ярко выраженной мускулатурой.

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