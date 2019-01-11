В Москве открылась новая железнодорожная платформа «Карачарово»

Москва, , 01:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и глава «РЖД» Олег Белозеров открыли новый остановочный пункт «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сообщается, что новая платформа на станции «Карачарово» расположена ближе к Московскому центральному кольцу (МЦК). Это позволит пассажиром Горьковского направления МЖД удобнее пересаживаться на поезда МЦК. Отмечается, что время пересадки сократилось с 15 минут до 5.

По словам Собянина, работы по переносу станции «Карачарово» являются важным этапом создания нового транспортного узла. В этот транспортный узел также войдет строящаяся станция метро «Нижегородская».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице до конца 2019 года будут завершены работы по интеграции МЦК и радиальных железных дорог. Это должно обеспечить более удобную пересадку с поездов МЖД на поезда Московского центрального кольца.

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