Акционист Павленский прокомментировал обвинительный вердикт суда Франции

Париж, , 01:32 — REGNUM Обвинительный приговор Парижского суда — это проигрыш, а также оправдание «глумления власти над обществом», заявил российский акционист Петр Павленский, передает 11 января Life.

Комментируя решение суда, который признал акциониста виновным в поджоге в 2017 г. здания Banque de France, Павленский заявил:

«Суд оправдал глумление власти над обществом, суд не постановил убрать Банк Франции с места Бастилии».

По словам эпатажного деятеля Павленского, судья, который вел заседание, «постарался показаться добрым». Процесс проигран, констатировал акционист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Парижский суд признал Павленского виновным в поджоге здания Banque de France. Заключать под стражу его не будут, поскольку он почти весь срок, назначенный по приговору, провел под арестом.

Павленский и его жена, тоже признанная виновной, теперь должны выплатить банку солидную компенсацию. Скандальная акция проведена Павленским в середине октября 2017 г.

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