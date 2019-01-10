Эпидемии гриппа в Ростовской области в 2019 году не будет — минздрав

Ростов-на-Дону, , 23:55 — REGNUM В наступившем 2019 году Ростовской области удастся избежать масштабной эпидемии гриппа. Вместе с тем пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в конце февраля. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

«Грипп, как и любой вирус, развивается в сырой среде. И мы всегда говорим: чтобы любой пик пошёл на спад, необходимо понижение температуры. Я считаю, что в Ростовской области в этом году эпидемии гриппа не будет. На сегодняшний день уровень заболеваемости ниже уровня прошлого года», — цитирует министра портал donnews.ru.

По словам Быковской, бояться сообщений о том, что на Дону выявлены вирусы А (Н1N1) и А (Н3N2), известные как свиной и гонконгский грипп, не нужно. Медики знают, как с ними бороться и лечить.

ИА REGNUM напоминает, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора проинформировали о 12 случаях заболевания свиным и гонконгским гриппом. Так, вирус гриппа А (Н1N1)pnd 2009 (свиной грипп) был обнаружен у девяти человек, А (Н3N2) (гонконгский грипп) — у трёх человек.

Вместе с тем эпидпорог по гриппу и ОРВИ пока не превышен ни в Ростове-на-Дону, ни в целом по области.

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