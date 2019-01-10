Суд в Париже вынес приговор Павленскому по делу о поджоге Банка Франции

Париж, , 22:53 — REGNUM Суд в Париже вынес приговор российскому акционисту Петру Павленскому по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года, передаёт 10 января радиостанция RFI.

Как сообщается, суд приговорил Павленского к одному году тюрьмы и ещё двум годам лишения свободы условно. В ближайшее время он выйдет на свободу, поскольку уже провёл под стражей 11 месяцев.

Проходившая по этому же делу Оксана Шалыгина, гражданская супруга Павленского, приговорена к восьми месяцам тюрьмы и 16 месяцам условно и также будет выпущена на свободу.

Напомним, Пётр Павленский и его супруга были арестованы 16 октября 2017 года за поджог офиса Банка Франции в Париже. Им было предъявлено обвинение в «уничтожении чужого имущества опасным для окружающих методом».

Ранее, в 2015 году, Павленский устроил поджог двери в здание управления ФСБ России на Лубянке, за что был оштрафован на 500 тысяч рублей.

Читайте также: Акционист Пётр Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме