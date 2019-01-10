Зефир вместо кефира: Почему Роспотребнадзор не защищает детей в Москве

Ольга Аверина, , 19:05 — REGNUM

Роспотребнадзор весьма своеобразным образом отреагировал на массовое отравление воспитанников ряда детских садов в Москве — полностью исключив из меню для детей масло, кисломолочные продукты, сыр. Для поддержания уровня калорий — теперь дети будут получать зефир, мармелад, ирис.

Очевидно, что временно заменить поставщика и не лишать детей таких необходимых продуктов было бы экономически не выгодно для московских властей. Ведь у Департамента образования города Москвы есть более важные расходные статьи, например, очень дорогие электронные доски (МЭШ), не прошедшие никаких тестов и исследований, но принудительно внедряемые во все школы. Если замена кефира на зефир — временная мера, то почему нельзя было временно обратиться к услугам компании, которая поставляет детское питание на молочные кухни при поликлиниках? Нареканий на кефир «Агуша» производства компании «ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» не было.

Однако защита города и государства от детей и их проблем с питанием на этом не закончилась. Разработан новый проект СанПиН под номером 02/08/12−18/00087464, согласно которому детям будет запрещено приносить с собой еду в школу. За более или менее съедобную еду в школе родители учеников борются еще с момента, когда в образовательных учреждениях закрыли кухни и кормить школьников и воспитанников детских садов доверили поставщикам питания. Последние, в свою очередь, постоянно, по сообщению активных родителей, нарушают договоренности, несогласованно подменяют продукты. Но если в детских садах до этих нововведений питание было сносным, то большинство школьников отказывается есть предлагаемое в школьных столовых меню.

Родители вынужденно давали с собой контейнеры с едой. А теперь, вместо того, чтобы проследить за тем, чтобы еда в школьной столовой была съедобной, Роспотребнадзор запрещает приносить с собой съедобную еду. При этом новым проектом обяжут работников кухни варить сосиски не менее 5 минут, а яйца — не менее 10. Высота омлета устанавливается в 4 см. Зелень предлагается предварительно замачивать в уксусе. Но качество еды от этих нововведений вряд ли изменится.

Если этот проект будет принят, то дети по окончании школы будут не только страдать от нарушения зрения из-за не сертифицированных электронных досок, но и нарушение ЖКТ будет самым распространенным заболеванием.

Проект СанПиН до 28 января находится на стадии обсуждений, и от активности граждан зависит, будут ли внесены в проект необходимые изменения.