Санкт-Петербург обошёл Москву в туристическом рейтинге

Москва, , 18:39 — REGNUM Санкт-Петербург занял первое место среди городов России по популярности среди туристов в 2018 году по версии сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг опубликован 10 января.

В первую десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула. Курортные города не включались в список.

Кроме того, учитывалась длительность поездок, лидер вновь Санкт-Петербург. В среднем в город на Неве приезжали на 5 суток.

Самое дорогое проживание оказалось в Москве, в среднем оно составило 1400 рублей в сутки на человека. Это почти вдвое дороже, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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