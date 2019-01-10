Водоснабжение Крыма: «Ситуация остаётся нерешённой и тревожной»

Москва, , 18:36 — REGNUM Несмотря на оптимистичные прогнозы региональных властей, ситуация с обеспечением пресной водой в Крыму остаётся критической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, комментируя заявление главы республиканского Госкомводхоза Игоря Вайля о том, что проблем с водообеспечением в Крыму в 2019 году не предвидится.

«В такой оптимистичный сценарий развития пока верится с трудом. За четыре года с этой проблемой не справились, и вдруг в 2019 году её не будет. Хотелось бы в это верить, но ещё нынешним летом в Крыму был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, а буквально в конце декабря тот же Игорь Вайль говорил о том, что 2019 год будет маловодным из-за слабых паводков, что ряд крупнейших городов Крыма в последние полгода снабжается только подземными водами, поскольку в водохранилище воды нет», — заявил Андриевский.

«И тут оказывается, что они полны на 70%. Власти, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы население было обеспечено водой и не возмущалось, поэтому неизвестно, насколько слова чиновника соответствуют истине. Возможно, что сейчас граждан успокаивают, а за три месяца власти предпримут некие меры для ликвидации возможных угроз, которые всё же стоит считать пока реальными», — полагает он.

До конца зимы полуостров будет обеспечен водой, однако перспективы на лето остаются туманны, подчеркнул эксперт. При этом проблему с водообеспечением решить в короткие сроки не удастся.

«Есть, например, проект переброски воды из Тайганского и Белогорского водохранилища на север Крыма, на его реализацию потребуется 1—2 года. Однако эти водохранилища не резиновые, уже в июле 2018 года их запасы были исчерпаны», — отметил Андриевский.

В свою очередь, вариант опреснения морской воды, как в Израиле, власти Крыма отвергли — будет дорого и для производства, и для конечного потребителя, к тому же некуда девать отходы.

«Остаётся вариант решения проблемы за счёт подземных вод Крыма. Но это решение грозит экологической катастрофой. Ведь не случайно в советское время был построен дорогой Северо-Крымский канал — советские учёные понимали всю сложность ситуации. Канал строился не одно десятилетие, не был достроен полностью, и даже он до конца не решал эту проблему. Строить сейчас второй канал — нереально. Поэтому власти нацелены на эксплуатацию подземных вод», — пояснил эксперт.

По его словам, это решение вполне возможно реализовать современными методами, но потребуются годы или даже десятилетия кропотливой работы, чтобы провести исследования и серьёзную реконструкцию существующих водозаборных сооружений Крыма, не говоря уже о значительных инвестициях, которые потребуются для такого проекта.

«В целом ситуация пока остаётся нерешённой и тревожной. Нужно смотреть на последний пик водопотребления — лето 2018 года, — когда наблюдалась резкая нехватка водных ресурсов, падало качество воды и так далее. Необходимо привлекать учёных, проводить масштабные исследования и тогда разрабатывать реальный проект полного решения проблемы, без всяких «времянок» и «полумер», — указал Андриевский.

Ранее глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль заявил о том, что в 2019 году в Крыму проблем с водообеспечением не будет. При этом специалистами ранее было отмечено отсутствие улучшений гидрохимической обстановки при том, что значительная часть водозаборов полуострова оказалась в сложных условиях эксплуатации.