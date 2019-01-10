Еврокомиссия предлагает правительству Италии вновь поговорить о миграции

Рим, , 17:41 — REGNUM Еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос готов провести еще одну встречу с представителями итальянского правительства и обсудить «дополнительные меры для урегулирования миграционных потоков», сообщили в четверг, 10 января, в пресс-службе Еврокомиссии, передает информагентство Ansa.

Как сообщалось ранее, власти Мальты приняли корабль Sea Watch с 49 мигрантами на борту и достигли с руководителями некоторых европейских стран, в том числе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, договоренности о «распределении» этих мигрантов.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в свою очередь выступил против этого предложения, которое противоречит предвыборным обещаниям победивших на выборах партий. В итоге было принято компромиссное решение: Италия разрегшит въезд 10 мигрантов, но принимать их и оплачивать их пребывание в стране будет одна из протестантских конфессий.

Сальвини также отметил, что переговоры с евробюрократами о совместной работе по вопросам миграции могут возобновиться только после того, как власти стран ЕС выполнят взятые на себя еще летом 2018 года, но так и не исполненные обещания по приему мигрантов, высадившихся в Италии.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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