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Техника выкачивает воду из Тушинского тоннеля в Москве: фоторепортаж

Общество

Пострадавших на месте ЧП зафиксировано не было

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Техника выкачивает воду из Тушинского тоннеля в Москве: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Волоколамский тоннель

Москва, 10 января 2019, 18:57 — REGNUM  Большая часть воды из затопленного Тушинского тоннеля уже откачена, и машины спецтехники начинают разъезжаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

10 января в Москве произошло ЧП — потоки воды вылились в Тушинский тоннель, перекрыв Волоколамское шоссе. Причиной затопления стал провал грунта в одном из шлюзов канала им. Москвы, площадь которого составила 50 кв. метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившуюся аварию серьёзной и пояснил, что стенка канала имени Москвы дала протечку, вследствие чего большое количество воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Движение автомобилей пришлось остановить, однако после того, как будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля, он будет открыт для автомобилей.

В настоящее время существенной течи нет. Откачивать воду стали примерно с трёх часов дня — в этом время на месте уже дежурили рабочие, полиция и оперативные службы. Движение на шоссе обещают запустить утром 11 января. Пострадавших при аварии, согласно официальным данным, не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал избегать поездок в район Волоколамского шоссе в течение дня. Движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено, и съезд с внутренней стороны кольцевой дороги на Трикотажный проезд закрыт.

Читайте подробнее: Видео затопления Тушинского тоннеля опубликовано ЦОДД

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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