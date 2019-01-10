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Ушли от конфликта: о прекращении действия распоряжения о передачи Исаакия

Общество

РПЦ так и не подала заявку на передачу Исаакиевского собора

Ушли от конфликта: о прекращении действия распоряжения о передачи Исаакия
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 10 января 2019, 16:56 — REGNUM  Возможная передача Исаакиевского собора РПЦ создавала конфликтную ситуацию, и городские власти приняли решение погасить этот конфликт бюрократическими методами, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 10 января, политолог Владимир Васильев, комментируя сообщения о прекращении действия распоряжения о порядке передачи собора в пользование Церкви.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из РПЦ так и не поступила заявка на передачу петербургского Исаакиевского собора. Вследствие этого распоряжение о порядке передаче собора, утвержденное в конце декабря 2016 года и имевшее двухлетний срок, утратило силу.

Мы наблюдаем типичное бюрократическое «заволокичивание» процесса. Оно проводится так, чтобы искомый результат получился бы как будто сам собой. Среди горожан, да и среди местных руководителей, нет преобладающего мнения по вопросу о передаче Исаакия. Это конфликтная ситуация, у обеих сторон есть серьезные аргументы в свою пользу, и любое решение вызвало бы недовольство. Поэтому было принято решение не принимать никакого решения.

Вместе с тем эта ситуация может быть связана с недавними печально известными церковными событиями на Украине. РПЦ, прямо выражаясь, «прохлопала» ситуацию, не приняло нужных мер в нужный момент. Вследствие этого их авторитет, в том числе в глазах руководителей государства, резко снизился. Раньше им ни в чем не было отказа, теперь ситуация изменилась, — отметил Владимир Васильев.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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