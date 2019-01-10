Власти Москвы обещают интегрировать МЦК и ЖД до конца года

Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве до конца 2019 года будут интегрированы Московское центральное кольцо и радиальные железные дороги, сообщил журналистам 10 января вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В этом году мы совместно с РЖД планируем открыть для пассажиров обновленную платформу «Северянин» на Ярославском направлении, а также остановочный пункт НАТИ на Ленинградском направлении. Платформы максимально будут приближены к станциям МЦК. Таким образом, завершится интеграция кольца и железнодорожных магистралей», — сказал он.

Новые станции обеспечат жителям комфортную пересадку с одного транспорта на другой, а следовательно сократит время на дорогу.

Напомним, 10 января была открыта вторая платформа станции «Карачарово».

Интегрированные станции «Новохохловская», «Ленинградская», «Окружная» и «Верхние Котлы» были открыты в 2018 году, а в 2017 году — остановочный пункт «Фрезер» Казанского направления.

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