Создатель игры Civilization рассказал, как работа подорвала его здоровье

Стокгольм, , 17:21 — REGNUM Разработчик игры Civilization V Джон Шейфер рассказал о непростой работе над своей новой игрой At the Gates. Разработка заняла 7 лет и стоила Шейферу многочисленных проблем со здоровьем, рассказывает разработчик на собственном сайте.

Шейфер отметил, что после разработки Civilization V он стал работать в компании Stardock. В это время ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Доктора прописали Шейферу таблетки, увеличившие продуктивность разработчика в несколько раз. Со временем он начал принимать таблетки всё чаще, что привело к проблемам с работой организма. Разработчик рассказывает, что работал по 110 часов подряд, без отдыха и сна.

После этого Шейфер переехал в Швецию и начал работать в компании Paradox. С этого началась его работа над собой — разработчик сбросил лишний вес, перестал принимать таблетки и оптимизировал свою работу. Шейфер считает, что, лишь преодолев подобные трудности, он смог стать полноценным создателем игр. Разработка At the Gates уже завершилась, её релиз состоится 23 января для PC.

Напомним, что серия игр Civilization, над которой работал Шейфер, продолжает развиваться. Компания Firaxis анонсировала дополнение Gathering Storm для Civilization V, оно выйдет 14 февраля 2019 года. Разработчики уже представили некоторые игровые фракции: Инков, Канаду, Маори и Венгрию.

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