Мотузную и Шашерина исключили из списка экстремистов

Барнаул, , 17:15 — REGNUM Двух жителей Барнаула, Марию Мотузную и Андрея Шашерина, с которых началось заведения ряда уголовных дел за репосты, исключили из списка экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

Как пояснил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, Мотузная и Шишерин проходили по делу об экстремизме по статье 282 УК РФ. По словам Чикова, исключение из списка экстремистов означает, что уголовные дела в их отношении прекращены. При этом он отметил, что следствие пока не уведомило об этом адвокатов.

https://twitter.com/La72La/status/1083343318531170304

Напомним, в августе 2018 года в Барнауле возбудили сразу несколько уголовных дел из-за мемов и «экстремистских» картинок во «ВКонтакте». Марию Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за девяти картинок на её странице, которые, по мнению правоохранителей, направлены на возбуждение ненависти либо вражды.

Причиной обвинения Андрея Шишерина стали мемы на религиозную тематику. Против него также возбудили две статьи: об экстремизме и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ. Согласно документу, следствие не может возбуждать уголовное дело в отношении лиц, впервые нарушивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

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