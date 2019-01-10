Эксперимент по делу «Небесной сотни» ничего нового не дал — Генпрокуратура

Киев, , 16:44 — REGNUM Следственный эксперимент, проведённый сотрудниками генеральной прокуратуры Украины на месте расстрела так называемой «Небесной сотни» позволил уточнить уже имеющиеся доказательства, заявил начальник управления спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщило 10 января информационное агентство «УНН».

"Фактически те же (доказательства — ИА REGNUM ). Просто они уточняются. Если мы проводим протокол следственного действия, и мы получим какие-то подтверждения того, что мы брали, то это считается дополнительным доказательством…», — рассказал он.

Горбатюк добавил, что полученные результаты помогут экспертам более точно установить, откуда велась стрельба по протестующим, но отказался уточнить о каких именно результатах идёт речь.

Напомним, следственный эксперимент провели спустя почти пять лет после расстрела правоохранителей и протестующих неизвестными снайперами в начале 2014 года, незадолго до государственного переворота.

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Украинское следствие до сих пор не нашло убийц, хотя в СМИ время от времени публикуются интервью как самих «неизвестных снайперов», так и правоохранителей времён президента Януковича, которые в один голос указывают на бывшего коменданта майдана, ныне спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия и ещё нескольких активных участников путча.

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