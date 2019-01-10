Откачка воды из Тушинского тоннеля займёт несколько часов

Москва, , 16:24 — REGNUM На месте аварии в Тушинском тоннеле Москвы продолжает оставаться техника, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. По всей видимости, затопление продолжается — к самому тоннелю пройти нельзя, он оцеплен полицией и сотрудниками Мосводоканала.

Также перекрыты станции метро «Сокол» до МКАДа и изменены маршруты общественного транспорта. Волоколамское шоссе «стоит» — водителям советуют пользоваться другими объездными путями. Как журналистам заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, несколько часов уйдет на откачку воды из подтопленного тоннеля. Так, движение транспорта восстановят 11 января.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ЧП произошло из-за протечки стенки канала имени Москвы. Сейчас на Тушинском тоннеле работают все аварийные службы города и оперативный штаб. Пострадавших, по словам главы столицы, не было.

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