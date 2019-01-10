«Прости нас, Юра»: Рогозин назвал мемы «информационной атакой» на Роскосмос

Москва, , 16:13 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «юродивыми воплями» мем «Прости нас, Юра!», с помощью которого в сети часто насмехаются над госкорпорацией. Об этом он заявил в интервью изданию РБК.

По мнению Рогозина, реакция пользователей сети на неудачи «Роскосмоса» вызывает мощный общественный резонанс и «гипертрофированную реакцию». В качестве примера глава корпорации назвал фразы «Шеф, всё пропало!» и «юродивые вопли» «Прости нас, Юра». При этом Рогозин отметил, что аварии бывают и у зарубежных коллег, однако «там никто не впадает в истерику».

Политик подчеркнул, что такое отношение общества является одним из источников информационной атаки на Роскосмос. Помимо него, Рогозин назвал «сознательную работу конкурентов по подрыву авторитета отрасли» и непрофессионализм некоторых журналистов, которые «распространяют чушь ради ярких заголовков».

Мем «Прости нас, Юра» широко распространен среди пользователей сети. С его помощью юзеры извиняются перед Юрием Гагариным за не оправдавшиеся надежды на покорение космоса. Часто шутку используют для насмешек над деятельностью Роскосмоса. Особую популярность мем приобрел в октябре 2018 года после неудачного запуска корабля «Союз» с Байконура.

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