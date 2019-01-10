В Сингапуре мигрант десять дней провел на улице из-за своей скромности

Сингапур, , 15:59 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю, которая произошла с выходцем из Малайзии, приехавшем в Сингапур. 18-летний молодой человек оказался настолько скромным, что 10 дней провел на улице, стесняясь спросить дорогу.

https://twitter.com/Ho_Adison/status/1082939358557229056

Мужчину зовут Чжан Дамин, он приехал на заработки в Сингапур, где вместе со своим приятелем арендовал квартиру. Пожив в квартале в течение нескольких дней, он решил, что готов совершить самостоятельную прогулку в соседнее кафе. При этом он отправился туда, не взяв с собой телефон и паспорт. Спросить дорогу у местных жителей он побоялся из-за того, что не знал, как они себя поведут.

В итоге Дамина спасло то, что его приятель обратился в полицию, после чего на улицах развесили фотографии пропавшего. Одна пожилая женщина опознала молодого человека, сидевшего на детской площадке. Стоит отметить, что все эти дни мужчина питался дешевым вареным рисом, который он покупал на деньги (около 2,5 тыс. рублей по текущему курсу), которые взял с собой, желая посетить кафе.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, в котором мужчина в одном из аэропортов США тащит за капюшон куртки девочку. Пользователи соцсетей посчитали странным поведение взрослого и ребенка: оба вели себя так, как будто это не является чем-то необычным.

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