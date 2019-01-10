Петербургский тракторный завод вручил именные стипендии студентам КалмГУ

Элиста, , 15:56 — REGNUM Студентов инженерно-технологического факультета Калмыцкого государственного университета (КалмГУ) им Б. Б. Городовикова поощрили именными стипендиями Петербургского тракторного завода. Об этом 10 января сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что решение об учреждении именных стипендий было принято в рамках сотрудничества с университетом. Сегодня в КалмГУ действует Центр обучения по обслуживанию и ремонту тракторов «Кировец» АО «ПТЗ». На его базе проводится обучение не только студентов вуза, но и фермеров региона, инженеров по эксплуатации, диагностике, устранению неисправностей тракторов.

На торжественной церемонии вручения сертификатов декан ИТФ Валерий Эвиев отметил, что виновники торжества — это отличники учебы, активисты, победители и призеры не только российских, но и международных олимпиад в области агроинженерии.

«На своем примере ребята показали, чего можно достигнуть в рамках обучения на направлении «Агроинженерия». И возможность стать стипендиатами, выехать на практику на Петербургский тракторный завод есть у каждого передового студента факультета», — сказал представитель вуза.

От имени награжденных выступил Тимур Фисенко, который поблагодарил учредителей стипендии, руководство вуза и министерство сельского хозяйства Калмыкии. Он отметил, что такое поощрение для студента является стимулом для самореализации, саморазвития, дальнейшего роста и движения вперед по выбранной специальности.

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