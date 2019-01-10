В 2018 году пассажиропоток аэропорта Астаны вырос на 6%

Астана, , 16:01 — REGNUM В 2018 году международный аэропорт Астаны обслужил 4,5 млн пассажиров, что на 6% больше, чем в 2017 году, сообщает издание BNews.

Численность пассажиров по международным направлениям составила 1,8 млн человек. В 2018 году были открыты новые направления в Вильнюс, Тюмень, Челябинск, Сочи и Душанбе.

Самыми востребованными внутренними направлениями остаются Алма-Ата, Чимкент и Атырау. Внутренний пассажиропоток в 2018 год составил 2,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Кустаная в Казахстане не будет принимать самолеты с 1 июня по 15 сентября 2019 года по причине реконструкции. Дополнительные маршруты планируется организовать в городах России и Казахстана.

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