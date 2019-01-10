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Фигурантки дела «Нового величия» оставлены под домашним арестом

Общество

Апелляционные жалобы стороны защиты были отклонены Мосгорсудом

Москва, 10 января 2019, 15:52 — REGNUM  Суд оставил в силе решение о продлении содержания под домашним арестом двоим фигуранткам дела организации «Новое величие». Об этом сообщили 10 января в пресс-службе Московского городского суда.

Согласно решению судебной инстанции, апелляционные жалобы стороны защиты Марии Дубовик и Анны Павликовой были отклонены, а постановление Дорогомиловского суда Москвы оставлено без изменения. Таким образом, девушки останутся под домашним арестом до середины марта.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек, включая двух девушек в возрасте 18 и 19 лет, в рамках дела «Нового величия» подозреваются в организации экстремистского сообщества.

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