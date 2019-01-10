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В России могут запретить высаживать из транспорта детей-безбилетников

Общество

Законопроект о запрете высаживания безбилетных граждан на мороз был недавно внесен в правительство

Москва, 10 января 2019, 15:38 — REGNUM  Полный запрет на высаживание из общественного транспорта детей-безбилетников обсуждается в Министерстве транспорта России. Об этом со ссылкой на письмо главы ведомства Евгения Дитриха сообщает 10 января ТАСС.

Отмечается, что письмо было направлено в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина («Единая Россия»). Дитрих сообщил, что доработанный законопроект о запрете высаживания безбилетных граждан на мороз был недавно внесен в правительство РФ.

По словам главы Минтранса РФ, в ведомстве прорабатывается вопрос о введении полного запрета на высаживание из транспорта безбилетников до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта замглавы Минтранса РФ Николай Асаул заявил, что перевозчикам пассажиров в России законодательно могут запретить высаживать безбилетных пассажиров в случае угрозы их жизни и здоровью.

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