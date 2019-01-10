Аэропорт Кустаная в Казахстане закроют на реконструкцию

Кустанай, Казахстан, , 15:42 — REGNUM Международный аэропорт Кустаная не сможет принимать самолеты в летний период в связи с реконструкцией, сообщает 10 января агентство «Казинформ» со ссылкой на региональное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Согласно официальным данным, аэропорт не будет принимать самолеты по причине реконструкции с 1 июня по 15 сентября 2019 года. В связи с закрытием аэропорта будут организованы дополнительные маршруты в городах России и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет гражданской авиации министерства индустриального и инфраструктурного развития Казахстана в 2019 году выделит субсидии по нескольким направлениям для развития внутреннего туризма.

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