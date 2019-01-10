В Воронеже издали книгу о происхождении названий населённых пунктов региона

Воронеж, , 15:36 — REGNUM Филологи Воронежского государственного университета (ВГУ) издали книгу «Топонимия Воронежского края», в которой объясняется происхождение названий всех населённых пунктов региона, существующих сегодня, начиная от известных городов и районных посёлков до самого малого хутора (1731 название). Об этом 10 января сообщает пресс-служба вуза.

В книгу входят два раздела: «Словарь названий населённых пунктов Воронежской области», подготовленный кандидатом филологических наук, преподавателем кафедры связей с общественностью факультета журналистики ВГУ Сергеем Поповым, и «Воронежские топонимические предания», составленный преподавателями филологического факультета ВГУ — заведующей лабораторией народной культуры, кандидатом филологических наук, доцентом Татьяной Пуховой и заведующей музеем народной культуры Еленой Грибоедовой.

Из книги можно узнать об административно-территориальной принадлежности всех официально существующих в настоящее время населённых пунктов Воронежской области, времени их возникновения, прежних названиях, владельцах и первопоселенцах, времени и причинах переименований, этимологию названий, норму их произношения.

В соответствии с реестром «Административно-территориальное устройство Воронежской области», по состоянию на 1 декабря 2017 года число административно-территориальных единиц области — 479, в том числе: 31 муниципальный район, 3 городских округа, 28 городских поселений, 417 сельских поселений. Всего населённых пунктов — 1731, в том числе городских населённых пунктов — 32 (15 городов, 4 посёлка городского типа, 13 рабочих посёлков), сельских населённых пунктов — 1699 (516 посёлков, 705 сёл, 13 слобод, 69 деревень, 393 хутора, 3 станции).

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