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В Казахстане назвали срок рассмотрения закона о статусе педагога

Общество

При разработке законопроекта за основу был взят модельный закон СНГ о статусе педагога

Астана, 10 января 2019, 15:29 — REGNUM  В министерство образования и науки Казахстана поступило более 8 тыс. предложений относительного разрабатываемого законопроекта о статусе педагога, заявила заместитель министра образования и науки республики Эльмира Суханбердиева, сообщает 10 января агентство «Казинформ».

По словам заместителя министра, законопроект может быть направлен на рассмотрение в Мажилис парламента Казахстана в феврале 2018 года. Суханбердиева считает, что документ может быть подписан президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в июне 2019 года.

Замминистра добавила, что при разработке законопроекта за основу был взят модельный закон СНГ о статусе педагога. Группа, составившая документ, изучила опыт стран Туркестана и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках законопроекта о статусе педагога в Казахстане планируется снизить нагрузку на учителя по одной ставке с 18 до 16 часов в неделю.

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