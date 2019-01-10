Дата выхода видеоигры Dead or Alive 6 отложена на две недели

Токио, , 15:22 — REGNUM Компании KOEI Tecmo и Team Ninja заявили о том, что релиз шестой части игры Dead or Alive откладывается на 1 марта 2016 года. Об этом 9 января сообщил портал Anime News Network.

В официальном заявлении они пояснили, что дата выхода перенесена из-за того, что игра требует дополнительной доработки. Ранее сообщалось, что Dead or Alive 6 выйдет 15 февраля 2018 года на платформах PS4, Xbox One и PC.

Читайте также: Sony опубликовала декабрьские рейтинги игры для PS4

Напомним, самая последняя игра серии Dead or Alive Xtreme (Venus Vacation) была выпущена для платформ PS4 и PlayStation Vita в Японии и странах Азии в 2016 году, версия для PC вышла в ноябре 2017 года. Игра представляет собой файтинг (жанр видеоигр, имитирующий рукопашный бой).

Читайте ранее в этом сюжете: Популярная визуальная новелла Clannad выйдет в 2019 году на Nintendo Switch