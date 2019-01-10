В Париже закроют ресторан для нудистов

Париж, , 15:21 — REGNUM Парижский ресторан O'Naturel, один из немногих ресторанов для нудистов в мире, прекратит свою работу 16 февраля. На своей странице в Facebook владельцы ресторана признали, что их надежды на популярность заведения после года работы не оправдали ожиданий.

«Мы рассчитываем, что вы поддержите нас и поможете нам в течение этого января и начала февраля 2019 года. Поэтому не стесняйтесь бронировать столик прямо сейчас, чтобы насладиться последним обедом голышом в Париже. Сейчас или никогда!», — написали владельцы O'Naturel, братья Майк и Стефан Саада.

Ресторан для нудистов находится в 12-м округе Парижа. Он ничем не отличается от обычных, за исключением двух вещей: пообедать можно только предварительно заказав столик, а стулья покрыты одноразовыми чехлами, чтобы соблюсти требования гигиены. Работники ресторана одеты в соответствии с санитарными требованиями.

Франция считается лидером по числу нудистов в стране. По данным газеты El País, нудистами себя называют 2,6 млн жителей этой страны.