Зеленый пояс Иваново довел облправительство до суда

Иваново, , 15:08 — REGNUM Суд обязал правительства Ивановской области установить границы лесопаркового зеленого пояса Иваново и поставить его на государственный кадастровый учет. Исковые требования к областным властям заявил природоохранный прокурор, суд требования удовлетворил, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 9 января.

Как сообщается, иск в суд был подан в связи с тем, что отсутствие границ лесопаркового зеленого пояса города Иваново нарушало требование Федерального закона «Об охране окружающей среды». Прокурор обратился в суд требованием о признании незаконным бездействия правительства Ивановской области и о возложении обязанности по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Иваново. Ленинским районным судом города Иванова требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании зеленого пояса вокруг Иванова областная дума приняла еще в ноябре 2017 года. Утвержденная площадь пояса — то есть зоны, в которой запрещена вырубка зеленых насаждений и застройка — 71 тыс. га.