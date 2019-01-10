Четверг, 10 Января 2019 года
15:12:08 МСК

Зеленый пояс Иваново довел облправительство до суда

Общество

Спустя год после принятия решения о создании зеленого пояса его границы не утверждены – пришлось вмешаться прокуратуре и суду

Иваново, 10 января 2019, 15:08 — REGNUM  Суд обязал правительства Ивановской области установить границы лесопаркового зеленого пояса Иваново и поставить его на государственный кадастровый учет. Исковые требования к областным властям заявил природоохранный прокурор, суд требования удовлетворил, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 9 января.

Как сообщается, иск в суд был подан в связи с тем, что отсутствие границ лесопаркового зеленого пояса города Иваново нарушало требование Федерального закона «Об охране окружающей среды». Прокурор обратился в суд требованием о признании незаконным бездействия правительства Ивановской области и о возложении обязанности по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Иваново. Ленинским районным судом города Иванова требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании зеленого пояса вокруг Иванова областная дума приняла еще в ноябре 2017 года. Утвержденная площадь пояса — то есть зоны, в которой запрещена вырубка зеленых насаждений и застройка — 71 тыс. га.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить