Домашняя еда в школах России может оказаться под запретом

Москва, , 15:08 — REGNUM Российским школьникам могут запретить приносить в учебное учреждение продукты питания из дома. Такое требование содержится в поправках в санитарные правила и нормы питания школьников и воспитанников детских садов, подготовленных Роспотребнадзором. В настоящее время документ, опубликованный на сайте нормативно-правовых актов, находится на стадии обсуждения.

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Согласно новым СанПиН, в школьных столовых запретят алюминиевую посуду.

«Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия», — говорится в тексте документа.

При этом разрешается использовать одноразовые столовые приборы и посуду.

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Также в документе прописаны правила организации мест общественного питания в школах, требования к оборудованию. Кроме того, указано, что работникам общепита необходимо строго следить за временем приготовления сосисок, яиц и блюд из творога. Приготовленные и выставленные на витрину буфета бутерброды не должны храниться здесь более часа. Дежурить в столовых по новым правилам Роспотребнадзора теперь разрешено только школьникам с 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, только в декабре 2018 года массовые отравления детей в школах и детсадах произошли в Екатеринбурге, Москве, Ярославле, Североморске, в Перми, Славянске-на-Кубани.

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