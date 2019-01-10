«Отрыжка пивника»: Милонов раскритиковал Сергея Шнурова

Москва, , 15:59 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своём Instagram стихотворение, посвященное депутату Госдумы Виталию Милонову («Единая Россия»). Таким образом музыкант отреагировал на критику в свой адрес со стороны чиновника и его предложение административно наказывать тех, кто публично использует нецензурную лексику.

https://www.instagram.com/p/BscwjPwlpnv/

Накануне Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу певца Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, назвал исполнителей, в чьих песнях присутствует ненормативная лексика, и организаторов их концертов вредителями и «убийцами Пушкина». При этом он отметил, что самый наглядный пример культурного вредительства в российском шоу-бизнесе демонстрирует Сергей Шнуров, назвав его творчество «отрыжкой пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника».

Для борьбы с нецензурной лексикой депутат предложил привлечь полицию, которая будет административно наказывать нарушителей закона, запрещающего публично нецензурно выражаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Шнуров выпустил видео на песню «Предновогодняя»