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Двое пострадавших при обрушении в Магнитогорске выписаны из больницы

Общество

На лечении в стационарах остаются четыре человека

Магнитогорск, Челябинская область, 10 января 2019, 15:03 — REGNUM  В Магнитогорске выписаны из больниц два человека, которые пострадали при обрушении подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Больницы покинули 13-летний подросток и его бабушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

Сейчас на лечении остаются четверо пострадавших при обрушении подъезда. Двое находятся на лечении в Магнитогорске, один в Челябинске, а 10-месячный младенец, спасённый днём 1 января, в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение седьмого подъезда произошло рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек.

Восьмой и остатки седьмого подъезда будут демонтированы. На их месте появятся мемориал и благоустроенная площадка.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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