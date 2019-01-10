В Атырауской области завершено расследование по делу бывшего главы региона

Атырау, Казахстан, , 15:14 — REGNUM В Атырауской области Казахстана завершено главное судебное разбирательство по делу бывшего акима регионе Бергея Р., сообщили 10 января в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Бывший глава региона обвиняется по семи статьям уголовного кодекса Казахстана, в том числе в мошенничестве, создании и руководстве организованной преступной группы (ОПГ), создании и руководстве преступным сообществом и других .

В рамках уголовного дела обвинение также предъявлено семи лицам, которые скрываются за пределами Казахстана. Сам Бергей Р. объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Бергей Р. организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 год. Сумма нанесенного ущерба от деятельности сообщества оценивается в 71 млрд тенге ($189 млн).

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