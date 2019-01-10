Четверг, 10 Января 2019 года
15:14:54 МСК

В Атырауской области завершено расследование по делу бывшего главы региона

Общество

Бывший аким (глава) региона обвиняется в создании преступного сообщества

Атырау, Казахстан, 10 января 2019, 15:14 — REGNUM  В Атырауской области Казахстана завершено главное судебное разбирательство по делу бывшего акима регионе Бергея Р., сообщили 10 января в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Бывший глава региона обвиняется по семи статьям уголовного кодекса Казахстана, в том числе в мошенничестве, создании и руководстве организованной преступной группы (ОПГ), создании и руководстве преступным сообществом и других .

В рамках уголовного дела обвинение также предъявлено семи лицам, которые скрываются за пределами Казахстана. Сам Бергей Р. объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Бергей Р. организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 год. Сумма нанесенного ущерба от деятельности сообщества оценивается в 71 млрд тенге ($189 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане прошло заседание суда по делу бывшего главы Атырауской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить