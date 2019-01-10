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Популярная визуальная новелла Clannad выйдет в 2019 году на Nintendo Switch

Общество

Её разработкой занимается компания Prototype, ранее выпустившая версию игры для PS4

Токио, 10 января 2019, 14:51 — REGNUM  Весной 2019 года на платформе Nintendo Switch выйдет англоязычная версия популярной визуальной новеллы Clannad, разработкой которой занимается компания Prototype. Об этом сообщил 9 января портал Anime News Network.

Отмечается, что в игре будут присутствовать японские и английские тексты и новую 5.1-канальную озвучку. Она будет полностью поддерживать сенсорный экран, а также английскую версию Dangopedia из предыдущих англоязычных релизов игры.

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Напомним, в 2015 году компания Sekai Project после успешной краундфандинговой кампании выпустила Clannad на платформе PC, сейчас игра доступна в Steam. В 2016 году состоялся релиз Clannad: Side Stories для PC, а в июне 2017 года Prototype выпустила версию Clannad для PS4.

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