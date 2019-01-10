Бывший замгубернатора Курганской области признал свою вину

Курган, , 14:51 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Чебыкин признал себя виновным в превышении должностных полномочий. Заседание проходило в Курганском городском суде 10 января 2019 года в особом порядке, без вызова свидетелей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Чебыкин обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). В СУ СКР по Курганской области ещё до судебного заседания отмечали, что Сергей Чебыкин признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. В связи с чем ему домашний арест заменили на подписку о невыезде.

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По версии следствия, ООО «Уральский топливный союз» (УТС) дважды заявлялся на поручительство совета Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области на предоставление предприятию крупного кредита. Но ООО отказывали по ряду причин. Тогда Сергей Чебыкин подписал распоряжение обязать директора Гарантийного фонда заключить договор поручительства между ООО «Уральский топливный союз» и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей, утверждает следствие. Директор Гарантийного фонда напрямую подчинялся замгубернатора и ему ничего не оставалось, как исполнить распоряжение вышестоящего руководства. ООО «Уральский топливный союз» условия кредитного договора по возврату долга не выполнил и расплачиваться пришлось Гарантийному фонду.

Прокуратура в обвинении указала, что Сергей Чебыкин не имел права единолично принимать решение о поручительстве. Тем самым он превысил полномочия, а бюджет региона потерял миллионы.

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Защита Сергея Чебыкина предоставила 10 января документы, подтверждающие начало выплат подзащитным ущерба фонду. Была представлена рекламная фирма, готовая трудоустроить к себе Сергея Чебыкина. Бывший замгубернатора после снятия ареста с имущества готов продать автомобиль и внести с реализации сумму в счёт погашения долга.

Прокурор Олег Васильев просит суд назначить Сергею Чебыкину наказание в четыре года условного срока, с испытательным в три года при условии погашения ущерба.

Решение по делу бывшего заместителя губернатора Курганской области планируется огласить 15 января 2019 года.

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