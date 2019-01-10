В Бурятии выплаты на третьего ребёнка получат не все семьи

Улан-Удэ, , 14:41 — REGNUM Семьи с детьми в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), к которым с ноября 2018 года относится и Бурятия, получат дополнительные меры поддержки. Об этом сегодня, 10 января, объявило республиканское министерство социальной защиты населения.

Как уточнили ИА REGNUM в министерстве, бурятские семьи будут получать выплату при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Выплата будет предоставляться до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Однако рассчитывать на такую поддержку могут не все. Выплата будет предоставляться наиболее нуждающимся семьям. К таковым чиновники причисляют семьи, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевого денежного дохода населения Бурятии. Кроме того, заявитель должен проживать на территории республики не менее трёх лет до рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей.

Размер ежемесячной выплаты совпадает с размером прожиточного минимума для детей, установленного в Бурятии. Это примерно 11 тыс. рублей. Деньги будут выделяться из регионального и федерального бюджетов.

«В настоящее время осуществляются организационные мероприятия по установлению в республике новых расходных обязательств», — говорится в сообщении профильного министерства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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