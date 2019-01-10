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Старые здания в Южной Корее проверят на безопасность

Общество

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея представило комплекс мер

Сеул, 10 января 2019, 14:56 — REGNUM  Здания, построенные в Южной Корее 20 лет назад и более, проверят на безопасность. Об этом сообщает TV Chosun.

10 января 2019 г. министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея представило ряд мероприятий по проверке и обеспечению безопасности старых зданий.

Это предложение было выдвинуто в качестве меры предосторожности, так как в июне прошлого года обрушился торговый центр Йонсан, а в декабре 2018 г. треснули опорные столбы офисного здания в районе Каннам.

Правительство страны планирует провести комплекс мер, для того, чтобы в течении 5 лет здания, возраст которых 20 лет и более, были проверены с помощью специального оборудования — электронных эндоскопов и предварительного удаления отделочных материалов.

Кроме этого, правительство планирует увеличить в стране количество центров безопасности строительства, а также увеличить штат этих центров.

Отметим, что до сегодняшнего момента контроль безопасности зданий в Южной Корее осуществлялся визуально без осмотра тех частей, которые скрыты под отделочными материалами.

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