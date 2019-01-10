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На юго-западе Китая в течение двух дней полыхал лесной пожар

Общество

Пожар разгорелся 7 января в лесополосе уезда Цзюлу Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань

Чэнду, Китай, 10 января 2019, 14:17 — REGNUM  Лесной пожар на протяжение двух дней бушевал в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся 7 января в лесополосе уезда Цзюлу Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. В связи с пожаром 32 местных жителя вынуждены были покинуть свои жилища. Пламя уже объяло около 50 гектар лесов и лугов.

Начиная с 7 января более тысячи пожарных при поддержке трех вертолетов были направлены на место пожара, который удалось локализовать к 17:30 по местному времени 9 января. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание линии электропередач на одном из строительных объектов в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из крупнейших лесных пожаров на территории Китая в 2018 году стал пожар в горах Большой Хинган на территории Внутренней Монголии и провинции Хэйлунцзян. Пламя выжгло 5,1 тыс. га леса.

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Лесные пожары
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