В Заксобрании Петербурга вступились за граффити по культовому фильму

Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Глава комитета по законодательству Заксобрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок просит городских чиновников сохранить граффити с кадром из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Как сообщили 10 января в пресс-службе депутата, Четырбок обратился к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко с просьбой взять под контроль ситуацию с закрашиванием граффити.

Ранее стало известно, что по жалобе одного из граждан в адрес городских служб это изображение на трансформаторной будке в Центральном районе Петербурга предполагается закрасить. Формально, его появление нарушает правила городского благоустройства.

«Изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей. Так зачем его закрашивать?» — удивляется Денис Четырбок.

«Прежде чем принимать решение о закрашивании, нужно спросить мнение жителей. Я уверен, что абсолютное большинство выскажется в поддержку изображения», — отметил депутат.

Напомним, за 2018 год несколько раз был испорчен полюбившийся горожанам портрет Сергея Бодрова в роли Данилы из фильмов «Брат», возник конфликт вокруг портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который в итоге был закрашен. Также был закрашен по жалобе граждан портрет музыканта Юрия Шевчука.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о поддержке художников-граффитистов одобрили на заседании комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга 16 ноября 2018 года.

Согласно тексту законопроекта, Смольный обяжут разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах.

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