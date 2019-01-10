В Казахстане рассмотрят вопрос о парковке автомобилей с детьми-инвалидами

Астана, , 13:56 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассмотрит в 2019 году вопрос предоставления лицам, перевозящим детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, права на парковку в специальных местах. Об этом говорится в ответе председателя правительства Казахстана Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает 10 января агентство «КазТАГ».

Премьер-министр страны уточнил, что парковать автомобили в специально отведенных местах в настоящее время могут лишь транспортные средства со знаком «Инвалид».

Ранее депутаты Мажилиса парламента Казахстана заявили о необходимости изменения подхода государственной поддержки опекунов детей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в семи регионах Казахстана был запущен пилотный проект по заочному установлению инвалидности. Данный проект реализуется совместно с министерством здравоохранения республики.

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