Instagram ввела для iOS функцию публикации с нескольких аккаунтов

Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Социальная сеть Instagram в тестовом режиме запустила новую функцию программы, предназначенной для iOS, позволяющую делать публикации сразу в несколько аккаунтов. Об этом 9 января сообщил портал Techcrunch.

Согласно заявлениям представителя компании, эта возможность была разработана для того, чтобы упростить жизнь тем пользователям, которые часто делают публикации сразу на нескольких своих страницах в соцсети. Пока что неизвестно, появится ли эта функция на версии Instagram для Android.

Читайте также: YouTube принял трансляции видеоигр за кадры реальных гонок «Формулы 1»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Twitter намерена уже в ближайшее время начать транслировать некоторые матчи Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) с фокусом камеры на одном игроке. Это делается для того, чтобы пользователи могли проголосовать за игроков на Twitter-странице NBA. Начало подобной трансляции начнется в феврале 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter будет транслировать матчи НБА с фокусом на одном игроке