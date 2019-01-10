Майор полиции из Дагестана спас женщину во время отпуска

Железноводск, Ставропольский край, , 14:00 — REGNUM Сотрудник полиции из Дагестана Хадис Асланбеков спас женщину от разбойного нападения преступника, находясь на курорте в городе Железноводске. За свой поступок майор представлен к ведомственной награде МВД России. Кроме того, очевидцы спасения человека обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о поощрении майора, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе МВД Дагестана.

Вечером 4 ноября 2018 года Асланбеков услышал женский крик о помощи, доносившийся из леса. Он побежал на призыв и увидел мужчину, который душил свою жертву. Увидев майора, злоумышленник закричал, что это его жена и у них якобы семейные разбирательства.

Однако Асланбеков понял, что происходящее — это разбойное нападение. При попытке спасти пострадавшую между мужчинами завязалась драка. Полицейский применил профессиональные навыки приемов борьбы и смог освободить женщину из рук нападавшего. Сбив преступника с ног, майор заблокировал его, завязав руки его же поясным ремнем.

На помощь пришла сотрудница ФСИН России из Москвы Юлия Беспятых, которая также отдыхала в Железноводске. Лейтенант внутренней службы вызвала наряд полиции. Позже следствием было установлено, что у преступника был сообщник, который скрылся с места происшествия.

На следующий день по факту разбойного нападения в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Им оказался находящийся в федеральном розыске уроженец города Кемерово, который ранее был неоднократно судим. Уголовное дело для рассмотрения передано в городской суд Железноводска.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о награждении орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан» двух водителей маршрутного такси из города Махачкалы Тагира Магомедова и Айдемира Кулдуева за спасение 11 декабря 2018 года пятилетней девочки, выпавшей из окна.Поймать сорвавшегося вниз с пятого этажа ребёнка, который остался дома один, мужчины не смогли, но им удалось смягчить падение. В результате девочка отделалась лишь незначительными ушибами.