Sony опубликовала декабрьские рейтинги игры для PS4

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Компания Sony опубликовала рейтинги игр для PS4, которые лучше всего продавались в декабре 2018 года. Первый список показывает популярность игр в ЕС, второй — в США. Рейтинги были опубликованы на портале Playstation.

Геймеры Евросоюза чаще всего покупали FIFA 19, на второй позиции оказалась многопользовательская игра в жанре королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Третью строчку заняла Battlefield V. А вот в США PUBG вышла на первое место, ей удалось обойти Call of Duty: Black Ops 4 и Grand Theft Auto V.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что сервис Steam наложил ограничения на игру Wandersong. Система посчитала, что игре накручивают рейтинг, поскольку она имела «слишком положительные отзывы».

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