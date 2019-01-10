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Синоптики предупреждают: 12 января в Москве будет ветрено

Общество

В дневное время москвичей ждет облачная погода, снег, местами гололедица

Синоптики предупреждают: 12 января в Москве будет ветрено
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 10 января 2019, 13:30 — REGNUM  В субботу, 12 января, жителей столицы России ждет ветреная ненастная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По сведениям синоптиков, в дневное время москвичей ждет облачная погода, снег, местами гололедица. Температура воздуха составит от — 8 до — 6 °C. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 5−10 м/с, местами порывы ветра будут достигать скорости 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что на Старый новый год москвичей ожидает резкое потепление, которое принесет североатлантический циклон.

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