Киев засекретил данные о результатах военного положения

Киев, , 13:34 — REGNUM Администрация президента Украины отказалась предоставить данные о результатах военного положения на Украине, мотивируя это секретностью, сообщило 10 января информационное агентство «Украинские новости».

Согласно закону Украины «О доступе к публичной информации», данный документ должен быть предоставлен, но из него следует убрать данные, представляющие государственную тайну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военное положение на Украине было введено 26 ноября 2018 года в десяти областях страны сроком на один месяц.

Эксперты расценили данный шаг как попытку президента Украины Петра Порошенко отложить на неопределённый срок президентские выборы и продлить собственные полномочия.

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