Четверг, 10 Января 2019 года
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Число отравившихся в Дагестане увеличилось до 71 человека

Общество

Большинство из пострадавших — дети

Махачкала, 10 января 2019, 13:52 — REGNUM  Растёт число жителей села Ленинаул Казбековского района Дагестана, обратившихся к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Их количество увеличилось до 71, из них 53 — дети в возрасте до 17 лет, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

С 10 до 11 выросло и число госпитализированных, семеро из которых несовершеннолетние. Их состояние специалисты оценивают как легкой и средней степени тяжести. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с признаками отравления жители села стали обращаться в медицинские учреждения со 2 января. Роспотребнадзор Дагестана проводит эпидемиологическое расследования для выяснения причин инцидента. Инфекция, по предварительной версии, могла распространиться через питьевую воду.

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