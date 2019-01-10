Продажи сигарет во Франции в 2018 году сократились на 9,32% — СМИ

Париж, , 13:21 — REGNUM Продажи сигарет во Франции упали на 9,32% в 2018 году, согласно первому отчету, подготовленному поставщиком Logista France, из-за роста цен на табак и государственной антитабачной политики, сообщает Le Dauphiné Libéré.

Согласно данным Logista France, в течение 2018 года табачные заводы поставили 40,23 млрд сигарет на рынок страны, в отличие от 44,36 млрд в 2017 году.

В 2017 году объем продаж снизился на 1,48%, а в 2016 году на 1,2%. Ранее в 2014 и 2013 годах отмечалось соответствующее снижение на 5,3% и 7,5%.

«Это политика общественного здравоохранения. Она работает и спасает тысячи жизней. Это важно», — заявил Бертран Даутценберг, врач больницы Pitié-Salpêtrière в Париже.

По его словам, снижение продаж сигарет, очевидно, стало результатом повышения цены на одну пачку сигарет на один евро с 1 марта 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно министерскому указу, опубликованному 20 декабря 2018 года, цены на табак во Франции повысились с 1 января 2019 года.

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