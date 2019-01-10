YouTube принял трансляции видеоигр за кадры реальных гонок «Формулы 1»

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Пользователи YouTube, специализирующиеся на трансляциях игрового процесса автосимуляторов, пожаловались на то, что в последнее время сервис стал блокировать их видео, ссылаясь на нарушение авторских прав, принадлежащих владельцам гонки «Формулы 1». Об этом 9 января сообщил портал Jalopnik.

Согласно их заявлениям, система YouTube удаляла любые видео, которые напоминали кадры гонок «Формулы 1», даже если они представляли собой лишь трансляцию видеоигры, и в них не присутствовали реальные болиды. В частности, под блокировку попали геймеры, транслировавшие игровой процесс автосимулятора Gran Turismo Sport, в котором даже нет машин «Формулы 1». Администрация сервиса заявила, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что социальная сеть Facebook не дала возможность издателям игры GRIS разместить на её страницах трейлер. Система посчитала, что в рекламном видео GRIS, которую многие критики назвали «самой красивой игрой 2018 года», присутствует сексуальный подтекст.

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