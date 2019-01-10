Цены на недвижимость в Южной Корее в 2019 году могут снизиться на 1% — СМИ

Сеул, , 13:29 — REGNUM Ожидается, что в 2019 году цены на недвижимость в Южной Корее снизятся на 1%. Документ «тенденции рынка недвижимости 2018 и перспективы на 2019 год» опубликовал 10 января исследовательский центр недвижимости страны, сообщает TV Chosun.

По мнению экспертов исследовательского центра, в 2019 году на территории всей страны цены на недвижимость упадут из-за низких темпов роста экономики, а также слабого государственного регулирования.

Кроме того, считают специалисты, на рынке аренды в стране также будет наблюдаться тенденция к падению цен из-за увеличения числа жителей.