В большом траурном зале ЦКБ простятся с Анатолием Лукьяновым

Москва, , 12:57 — REGNUM Траурная церемония прощания с известным советским и российским государственным деятелем и политиком Анатолием Лукьяновым пройдет в субботу, 12 января, в большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). Об этом сообщила дочь покойного Елена Лукьянова.

«Прощание будет проходить в большом траурном зале ЦКБ в субботу в 11.00, вход свободный, прийти может любой желающий», — цитирует ее слова РИА Новости.

Также Лукьянова добавила, что на сегодняшний день вопрос о месте захоронения ее отца пока остается не решенным.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Москве на 89-м году жизни скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Государственной думы Анатолий Лукьянов.

Читайте также: Скончался последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов